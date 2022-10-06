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Матвиенко оценила «изоляцию» России на саммите G20

Матвиенко: на саммите G20 удалось донести позицию России до других стран
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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В ходе саммита спикеров парламентов стран G20 российской делегации удалось провести содержательные переговоры, а также донести позицию России до других государств. Об этом в четверг, 6 октября, заявила корреспонденту телеканала «Известия» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы провели переговоры со всеми ключевыми странами Большой двадцатки. Все прекрасно понимают, что происходит. Обвинения России в энергетическом и продовольственном кризисах абсолютно не соответствуют действительности. И даже в условиях жестких санкций Россия демонстрирует открытость, готовность выполнять свои обязательства — и по поставке продовольствия на мировые рынки, и по поставке энергоресурсов», — сказала Матвиенко.

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Также политик подчеркнула, что Россия готова остановить дальнейшие военные действия, но на тех условиях, которые предложит Россия. В частности, она отметила, что их предметом не может быть вхождение в состав РФ четырех новых территорий.

«Это исключено, это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — указала спикер СФ.

Матвиенко представляет Россию на проходящем в Индонезии саммите спикеров парламентов стран G20. На нем сенатор предложила украинской парламентской делегации сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса. Она также подчеркнула, что Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса, договоренности были практически достигнуты, но Украина «тогда, очевидно находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей».

Накануне пресс-служба Совета Федерации сообщила, что делегация Совфеда во главе с его председателем Валентиной Матвиенко посетит Индонезию с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в восьмом саммите спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20). Встреча проходит в Джакарте с 5 по 7 октября.

На саммите Матвиенко выступит на тематической сессии по вопросам продовольственной, энергетической безопасности и экономических вызовов, а также в дискуссии, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

В составе российской парламентской делегации также — заместитель председателя СФ РФ Константин Косачев, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом представителей регионов Индонезии Лилия Гумерова, а также первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

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