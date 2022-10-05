Председатель Совфеда Матвиенко выступит на саммите G20 в Индонезии

Делегация Совета Федерации России во главе с его председателем Валентиной Матвиенко посетит Индонезию с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в восьмом саммите спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Совфеда РФ.

На саммите в Джакарте, который пройдет с 5 по 7 октября, Валентина Матвиенко выступит на тематической сессии по вопросам продовольственной, энергетической безопасности и экономических вызовов, а также в дискуссии, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

В программу визита также включены встречи с представителями руководства Индонезии и парламентариями: с председателем Народного консультативного конгресса Республики Индонезия Бамбангом Сусатьо, председателем Совета представителей регионов Ла Ньяллой Матталитти, председателем Совета народных представителей Пуаной Махарани.

В составе российской парламентской делегации, которая посетит Индонезию с 5 по 7 октября, — заместитель председателя СФ РФ Константин Косачев, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом представителей регионов Индонезии Лилия Гумерова, а также первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Восьмой саммит «Большой двадцатки» организован с целью освещения и обсуждения приоритетных для группы тем, среди которых ускорение устойчивого развития, продовольственная и энергетическая безопасность, эффективный парламент и жизнеспособная демократия, социальная интеграция.

Вопросы продовольственной и энергетической безопасности будут затронуты и на другом международном форуме — «Российской энергетической неделе», которая пройдет с 12 по 14 октября. РЭН представляет собой международную платформу для диалога между специалистами отрасли, государственными деятелями, представителями бизнеса и средств массовой информации из России и других стран.