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Российская энергетическая неделя готовится принять гостей

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Юбилейный, пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке ЦВЗ «Манеж». РЭН – это уникальная международная платформа для диалога между специалистами отрасли, государственными деятелями, представителями бизнеса и средств массовой информации из России и других стран.

РЭН — 2022 готов бить рекорды. Свое присутствие уже подтвердили более 1315 участников из более чем 50 стран, среди них министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри Ланки, Саудовской Аравии и другие.

«Энергетика — одна из важнейших и жизнеобразующих сфер экономики, а Россия уже традиционно и довольно прочно занимает место среди лидеров мировой энергетики. Поэтому неудивителен большой интерес со стороны международного сообщества к нашей стране. Российская энергетическая неделя даст возможность для обмена мнениями, для высказывания своей позиции и точки зрения», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Деловую программу РЭН — 2022 составят более 40 мероприятий, объединенных в 6 тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире». Основные мероприятия запланированы на 12 и 13 октября. Завершится Форум 14 октября Молодежным днем.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

Регистрация участников и представителей СМИ проходит на официальном сайте Форума: rusenergyweek.com.

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