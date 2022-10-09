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В Турции назвали вероятное место переговоров России и четырех стран Запада

Турецкий депутат Карайель: переговоры России и четырех стран Запада могут пройти в Стамбуле
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул, сообщил 9 октября председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

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Накануне колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

Карайель подтвердил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом. Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом», — заявил «РИА Новости» Карайель.

Ранее в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что Москва не отказывается от посредников при переговорах с Киевом.

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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