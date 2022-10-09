Россия не отказывалась от посреднических услуг на переговорах с Украиной

Многие страны предлагают посредничество в переговорах России и Украины, российская сторона от подобных предложений не отказывается. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в воскресенье, 9 октября.

Он отметил, что страны, заинтересованные в посредничестве в российско-украинских переговорах, должны убедить Киев прекратить боевые действия, остановить войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться к переговорам.

Полищук отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и в конце февраля ответила на просьбу Киева начать переговорный процесс.

«Он [Киев] был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», — сказал он в беседе с ТАСС.

Директор департамента указал, что чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу украинского режима.

Полищук отметил, что обсуждать выбор жителей четырех новых регионов Москва с Киевом не будет. Он подчеркнул, что киевские власти должны уважительно отнестись к волеизъявлению населения.

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

5 октября глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Таким образом, по словам дипломата, Запад ставит на кон европейскую безопасность.

За день до этого Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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