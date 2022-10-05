Дипломат Гаврилов заявил о подстрекательстве Киева Западом к отказу от переговоров

США и НАТО ставят на кон евробезопасность, подстрекая Украину к продолжению боевых действий и отказу от переговоров. Об этом заявил в среду, 5 октября, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Запад отказывается признавать, что причиной специальной военной операции стал многолетний отказ учитывать законные интересы национальной безопасности России. Теперь уже не считаясь с интересами собственных граждан, США и страны НАТО ставят на кон европейскую безопасность, подстрекая Киев к продолжению боевых действий и отказу от ведения переговоров», — цитирует Гаврилова пресс-служба МИД России.

Он указал, что в этих условиях Россия будет неизменно делать акцент на денацификации и демилитаризации Украины.

По словам дипломата, оказывая помощь Украине США и НАТО совершают ошибку, которая может обернуться катастрофой для Европы.

Накануне США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

5 октября газета Financial Times сообщила, что США подталкивают Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы, чтобы лишить Россию возможности укрепить свои позиции в регионе.

В свою очередь депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в разговоре с «Известиями» заявил, что США вынуждают Россию на нанесение ударов тактическим ядерным оружием.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что в Пентагоне заявили, что Украина может атаковать большую часть целей на поле боя с помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»