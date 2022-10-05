США подталкивают Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы, чтобы лишить Россию возможности укрепить свои позиции в регионе. Об этом в среду, 5 октября, сообщила газета Financial Times.

«Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины — это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную», — цитирует издание сенатора США Криса Мерфи.

Как пишет газета, ссылаясь на официальные лица, украинским силам нужно как можно скорее «отвоевать юг» и сделать это до наступления зимы. Это объясняется тем, что земля в этом регионе не замерзала последние три года, и это означает, что в ближайшее время в этой местности природные условия будут крайне сложными для ведения боевых действий.

Такие условия, как сообщает Financial Times, затруднят маневрирование для обеих сторон, однако, по словам чиновников и аналитиков, преимущество будет на стороне обороняющихся, т.к. им придется меньше перемещаться.

Как отмечается в материале, Россия укрепила свои позиции на юге, что сделает наступление ВСУ более сложным.

«Русские приложили много усилий и потратили много времени, чтобы укрепиться немного иначе, чем они это сделали на востоке. Они смогли перебросить туда бронетехнику, они смогли построить вокруг элементарного оборонительного сооружения», — приводит издание слова высокопоставленного лица в НАТО.

Как пишет издание, контроль над большей частью территории на юге страны будет играть определяющую роль и с точки зрения возможных переговоров России и Украины.

4 октября бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приговорил граждан своей страны к смерти, когда отказался от переговоров с российским лидером. По его словам, подписание Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с президентом Владимиром Путиным можно охарактеризовать как «борьбу до последнего украинца».

В тот же день президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. Новая партия военной помощи будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

30 сентября Путин обратился к Киеву с призывом немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, которое состоялось в тот же день.

В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом России». Он добавил, что «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях».

Спецоперация по защите мирного населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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