Президент Украины Владимир Зеленский приговорил граждан своей страны к смерти, когда отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 4 октября заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Мой народ приговорили к смерти...» — написал Кива.

По словам политика, подписание Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с Россией можно охарактеризовать как «борьбу до последнего украинца».

Тем же днем, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль дождется изменения позиции украинского лидера, назвавшего невозможными переговоры с Россией, либо же будет ждать прихода к власти нового президента Украины, готового к диалогу.

30 сентября Владимир Путин обратился к Киеву с призывом немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил перед подписанием договоров о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В тот же день Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой, «но уже с другим президентом России». Он добавил, что «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях».

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в интервью «Известиям» отметил, что решение Зеленского не означает реальную невозможность переговоров между Москвой и Киевом. По мнению сенатора, если президент Украины отказывается говорить с Путиным, то это будет делать его преемник. Цеков также указал, что в политике есть выражение «никогда не говори никогда».

Спецоперация по защите мирного населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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