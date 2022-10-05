Экс-омбудсмен Украины Денисова проговорилась о роли фейков о ВС РФ в поставках оружия ВСУ

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее фейки про изнасилования и другие «зверства» российских солдат повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине. Об этом она сообщила российским пранкерам Владимиру «Вовану» Кузнецову и Алексею «Лексусу» Столярову, думая, что беседует с экс-послом США в РФ Майклом Макфолом.

«Когда я выступала в итальянском парламенте, некоторые депутаты были увлечены собой, смотрели что-то в телефоне. Но когда я начала рассказывать, они отложили телефоны. Там есть такая партия «Пять звезд», которая была против поставки оружия [на Украину]. Они сказали — «нет, мы теперь «за» и будем голосовать за предоставление оружия», — рассказала Денисова.

Экс-омбудсмен не раз сообщала о жутких историях сексуального насилия со стороны российских военных. Однако ее информацию не смогли подтвердить ни журналисты, ни прокуратура. В мае Верховная рада уволила Денисову с должности уполномоченного по правам человека.

Как в июне сообщило прозападное издание «Украинская правда», после допроса Денисова объяснила прокурорам, что «рассказывала эти жуткие истории, потому что хочет победы для Украины».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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