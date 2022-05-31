Верховная рада освободила от должности омбудсмена Людмилу Денисову
Депутаты Верховной рады Украины во вторник, 31 мая, освободила от должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. «За» проголосовали 234 депутата. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.
«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову», — сообщил политик.
Отмечается, что новой кандидатуры на пост пока выдвинуто не было.
За день до этого Денисова заявляла о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить ей о недоверии. По ее словам, подобные действия являются незаконными и могут расцениваться как давление.
Денисова занимала должность омбудсмена Украины по правам человека с 2018 года.
4 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала на то, что ее украинская коллега Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. По ее словам, она просила Денисову посетить тех, кто находится в украинском плену. Москалькова со своей стороны выразила готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ.