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Верховная рада освободила от должности омбудсмена Людмилу Денисову

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Депутаты Верховной рады Украины во вторник, 31 мая, освободила от должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову. «За» проголосовали 234 депутата. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

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«Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову», — сообщил политик.

Отмечается, что новой кандидатуры на пост пока выдвинуто не было.

За день до этого Денисова заявляла о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить ей о недоверии. По ее словам, подобные действия являются незаконными и могут расцениваться как давление.

Денисова занимала должность омбудсмена Украины по правам человека с 2018 года.

4 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала на то, что ее украинская коллега Денисова отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным. По ее словам, она просила Денисову посетить тех, кто находится в украинском плену. Москалькова со своей стороны выразила готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ.

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