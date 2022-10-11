Песков указал на нацеленность США затягивать конфликт на Украине

В настоящее время Москва слышит заявления администрации США, намеренной и дальше поставлять вооружения Киеву, затягивая конфликт и делая его максимально больным для Украины. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, реакция Запада на ракетные удары России по инфраструктуре Украины не изменилась.

«Они намерены и дальше осуждать Россию и не замечать преступления киевского режима. Полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ, преступления они предпочитают не замечать», — сказал Песков.

Говоря о том, что в США призвали американского лидера Джо Байдена сделать всё возможное для переговоров России и Украины, представитель Кремля добавил, что ему неизвестно, прислушивается ли действующая администрация США к бывшим сотрудникам.

«Нам главное, чтобы нам было лучше, а не им хуже. Надо достигать поставленных целей», — заключил Песков.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. У России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран Запада руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками.

Также в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что мир на Украине возможен только на основе переговоров между Россией и США. Он обратил внимание, что Киев ведет оборонительные действия только благодаря американской поддержке. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также сказал, что Запад должен говорить с Россией, без диалога с Москвой нельзя достичь договоренностей о прекращении огня.

10 октября президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по стратегическим объектам Украины отметил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявления от США по ситуации на Украине «сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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