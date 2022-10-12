Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье
Мир
Россия запросила у ФРГ участие в расследовании на «Северных потоках»
Мир
Президент ОАЭ заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ
Мир
Глава МО Украины сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном тумане
Мир
Дания пообещала информировать РФ о ходе расследования на СП
Мир
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Мир
Скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Мир
Минск заявил о планах боевиков с Украины устроить теракты в республике
Мир
Госдеп призвал решать конфликт на Украине через диалог Киева и Москвы
Мир
В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев
Мир
Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества
Сюжет:

В США анонсировали начало выделения нового пакета помощи Украине

Минфин США: Вашингтон скоро начнет выделять Киеву помощь в размере $4,5 млрд
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон в ближайшие недели намерен начать предоставлять Украине бюджетную помощь в размере $4,5 млрд. Об этом во вторник, 11 октября, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с украинским коллегой Сергеем Марченко.

На долги и годы: как Украина затягивает себя в дефолт
Казну пополняют в основном за счет налогов и международной помощи, пока промышленность работает вполсилы

Как заявила Йеллен, две недели назад конгресс одобрил выделение прямой бюджетной поддержки Украине в размере $4,5 млрд. По ее словам, эти средства США начнут выделять Киеву в ближайшие недели. Кроме того, Йеллен уточнила, что с учетом этой выплаты суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Америки Украине составит $13 млрд.

«Мы призываем партнеров и союзников присоединиться к нам, без промедления выполнив имеющиеся обязательства перед Украиной и предприняв дополнительные шаги, чтобы помочь Украине продолжить обеспечивать работу жизненно важных общественных служб, а также содействовать в строительстве и восстановлении», — сказала министр финансов.

Йеллен сказала о намерении лучше разобраться в перспективах украинской экономики и финансовых потребностях Киева на следующий год.

«Мы также обсудим, как США и наша глобальная коалиция могут продолжить вводить санкции в отношении России, против ее государственного финансового сектора и военной промышленности», — добавила она.

По словам Йеллен, США вместе с другими странами G7 продолжат работу над введением потолка цен на российскую нефть.

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. $4,5 млрд из указанной суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов.

Между тем 10 октября Байден заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его словам, США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

До этого, 5 октября, Байден пообещал Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. Тогда же стало известно, что это решение разозлило американцев. Они напомнили, что американский лидер направляет Киеву помощь на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022