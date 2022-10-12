В США анонсировали начало выделения нового пакета помощи Украине

Вашингтон в ближайшие недели намерен начать предоставлять Украине бюджетную помощь в размере $4,5 млрд. Об этом во вторник, 11 октября, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с украинским коллегой Сергеем Марченко.

Как заявила Йеллен, две недели назад конгресс одобрил выделение прямой бюджетной поддержки Украине в размере $4,5 млрд. По ее словам, эти средства США начнут выделять Киеву в ближайшие недели. Кроме того, Йеллен уточнила, что с учетом этой выплаты суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Америки Украине составит $13 млрд.

«Мы призываем партнеров и союзников присоединиться к нам, без промедления выполнив имеющиеся обязательства перед Украиной и предприняв дополнительные шаги, чтобы помочь Украине продолжить обеспечивать работу жизненно важных общественных служб, а также содействовать в строительстве и восстановлении», — сказала министр финансов.

Йеллен сказала о намерении лучше разобраться в перспективах украинской экономики и финансовых потребностях Киева на следующий год.

«Мы также обсудим, как США и наша глобальная коалиция могут продолжить вводить санкции в отношении России, против ее государственного финансового сектора и военной промышленности», — добавила она.

По словам Йеллен, США вместе с другими странами G7 продолжат работу над введением потолка цен на российскую нефть.

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. $4,5 млрд из указанной суммы предназначены на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов.

Между тем 10 октября Байден заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. По его словам, США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

До этого, 5 октября, Байден пообещал Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн. Тогда же стало известно, что это решение разозлило американцев. Они напомнили, что американский лидер направляет Киеву помощь на фоне бездействия властей в ситуации с Флоридой, разрушенной мощным ураганом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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