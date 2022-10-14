Украина сообщила о получении ЗРК NASAMS от США в течение месяца

Украина получит первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS из США в течение октября. Об этом 14 октября заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Первые эти комплексы (NASAMS. — Ред.) будут поставлены на Украину в этом месяце», — рассказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, украинские специалисты уже обучаются обращению с новыми ЗРК.

О том, что в ближайшие два месяца США доставят на Украину два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, 16 сентября сообщал представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер. До этого, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

В свою очередь 11 октября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Ракетные системы NASAMS представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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