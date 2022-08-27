Пентагон заключил контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Поставщиком систем станет ведущая оборонная компания Raytheon, о чем в пятницу, 26 августа, сообщила пресс-служба американского минобороны.

«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму $182 295 333 США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем [NASAMS]», — отмечается в заявлении американского ведомства, на которое ссылается портал PR Newswire.

Шесть ЗРК NASAMS вошли крупнейший военный пакет помощи Киеву почти на $2,9 млрд, о котором американский президент Джо Байден объявил 24 августа. Вместе с ракетными системами Вашингтон обещал поставить 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Первые поставки NASAMS украинской стороне от США датируются 1 июля. Ракетные системы представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-ые годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80-100 км.

Однако 15 июля украинский министр обороны Алексей Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных систем. Тогда политик сослался на некомпетентность в данном вопросе. Примечательно, что США не уточняют, какой именно комплекс убудет передан Украине. Как предполагается, это будет NASAMS-2, который был принят на вооружение в 2006 году.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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