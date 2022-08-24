США передадут Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS в новом пакете военной помощи, приуроченном ко Дню независимости. Об этом 24 августа сообщило агентство Bloomberg.

По словам двух источников агентства, эти комплексы пока еще не произведены. NASAMS является системой противовоздушной обороны, под защитой которого находится Белый дом.

В пакет также войдут 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Впервые о поставках ЗРК NASAMS пресс-служба Пентагона объявила 1 июля. Сообщалось, что Украине будет выделен очередной пакет военной помощи на $820 млн. Помимо NASAMS в него должны были войти противоартиллерийские радары.

24 августа американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

Также в этот день стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине, который включает в себя 850 микродронов.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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