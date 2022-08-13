МИД РФ заявил об отсутствии влияния Запада на спецоперацию на Украине

Миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине. Об этом сказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Нельзя не отметить и еще один момент, который в Вашингтоне, похоже, игнорируют. Миллиардные вливания в военную помощь Украине существенного влияния на ход нашей спецоперации не оказывают. Ее цели и задачи будут реализованы», — заявил он в интервью ТАСС в субботу, 13 августа.

Кроме того, Дарчиев подчеркнул, что «риски для безопасности мирового сообщества, связанные с расползанием передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам, вполне реальные».

10 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется.

Днем ранее стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

22 июля высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что объем военной помощи США Украине достиг $8,2 млрд с начала спецоперации по защите Донбасса.

В этот же день Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн, в том числе 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost.

До этого, 20 июля, Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».