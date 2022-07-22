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Объем военной помощи Киеву со стороны США достиг $8,2 млрд

Пентагон: США оказали Украине военную помощь на $8,2 млрд и намерены ее наращивать
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Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
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Объем военной помощи США Украине достиг $8,2 млрд с начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

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«Это подводит нас к $8,2 млрд помощи Украине в сфере безопасности с начала администрации [Джо] Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться», — сказал он.

Как подчеркнули в американском оборонном ведомстве, США не передавали Украине военных самолетов, но помогают с запчастями для имеющейся у нее авиации.

Также отмечается, что новый пакет помощи вошли четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, 36 тыс. снарядов к 105-мм артиллерийским орудиям, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства и запчасти к военной технике.

Ранее в этот день Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн, в том числе 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost.

При этом издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией.

В свою очередь, газета The New York Times написала, что военная поддержка западных стран Украине начинает ослабевать, так как они все больше сомневаются в победе Киева.

До этого, 20 июля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву.

В тот же день Остин сообщил, что в течение недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины (ВСУ) очередного пакета военной помощи, он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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