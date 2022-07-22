Власти США отказываются отправлять Киеву запрошенные беспилотники

Администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией. Об этом 22 июля сообщило издание The Wall Street Journal.

«Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками», — пишет газета.

В Вашингтоне также выразили опасения, что дроны могут попасть в руки российских военных. По данным издания, Украина просила данные беспилотные летательные аппараты более двух месяцев назад.

Между тем в пятницу Белый дом сообщил, что США официально выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму до $175 млн.

В свою очередь, газета The New York Times написала, что западные страны начинают всё больше сомневаться в победе Киева, в связи с чем военная поддержка Украине с их стороны начинает ослабевать. Как отметило издание, на Западе возрастают скептические настроения относительно затеянной ими «тактики на истощение» России.

21 июля сообщалось, что на Украине начнут продавать вышиванки с турецкими ударными беспилотниками «Байрактар», которые используются в конфликте в Донбассе. В Верховной раде отметили, что первые две вышиванки посол Украины в Турции Василий Бондарь передал гендиректору летательных аппаратов Baykar Makina Халуку Байрактару и техническому директору предприятия — по совместительству его брату — Сельджуку Байрактару.

20 июля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву. Как подчеркнул председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 12 из них уже переданы.

14 июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об опасности накачивания Украины западным оружием. По словам дипломата, Россия исходит из того, что западные страны на каком-то этапе поймут контрпродуктивность снабжения Украины вооружениями.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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