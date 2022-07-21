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Лавров заявил об опасности накачивания Украины западным оружием

Лавров: Россия исходит из того, что Запад поймет опасность накачивания Украины оружием
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Россия исходит из того, что западные страны на каком-то этапе поймут контрпродуктивность и опасность накачивания Украины вооружениями. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

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«Исходим из того, что наши западные соседи всё-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений», — заявил он на пресс-конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Кроме того, Лавров также добавил, что жизнь заставит Евросоюз (ЕС) посмотреть на происходящее на Украине непредвзято и руководствоваться своими интересами.

Накануне сообщалось, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

О том, что Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, ранее в этот день сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал 5 июля, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он также отметил, что оружие «расползается» и по Ближневосточному региону.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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