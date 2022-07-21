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На Украине начнут продавать вышиванки с «Байрактарами»

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Фото: соцсети
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Вышиванки с турецкими ударными беспилотниками «Байрактар» начнут продавать на Украине. Об этом в четверг, 21 июля, говорится в Telegram-канале Верховной рады.

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«Теперь «Байрактар» есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка — это наш оберег. «Байрактар» тоже стал своеобразным оберегом для украинского народа <…>. Такие вышиванки скоро поступят в свободную продажу, 15% от них будут перечислять вооруженным силам Украины», — сказано в сообщении.

В раде отметили, что первые две вышиванки посол Украины в Турции Василий Бондарь передал гендиректору летательных аппаратов Baykar Makina Халуку Байрактару и техническому директору предприятия — по совместительству его брату — Сельджуку Байрактару.

18 июля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что Совет Евросоюза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. До этого уже было одобрено выделение €2 млрд на эти цели. Таким образом, поддержка ЕС в виде военного оборудования для украинской армии составляет €2,5 млрд.

В этот же день газета Financial Times отметила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Указывалось, что речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

По мнению аналитиков, ситуация вокруг конфликта на Украине продемонстрировала неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь странам Евросоюза предстоит восстанавливать свои запасы.

Между тем, как написала газета The New York Times, ЕС и США не смогут долго оказывать военную поддержку Украине, так как их возможности небезграничны. Отмечается, что прежний уровень помощи вряд ли будет оказываться на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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