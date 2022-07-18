СМИ узнали об истощении запасов оружия в Европе

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Financial Times: в Европе заканчиваются запасы оружия из-за поставок Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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В Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Такое мнение выразили несколько аналитиков, пишет газета Financial Times.

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Речь идет о танках, реактивных системах залпового огня (РСЗО), а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России», сообщается на сайте aif.ru.

По мнению аналитиков, ситуация вокруг конфликта на Украине продемонстрировала неподготовленность Европы к каким-либо военным столкновениям. Теперь странам Евросоюза предстоит восстанавливать свои запасы, пишет Pravda.Ru.

Ранее, 12 июля, эксперт в области безопасности Гийом Лаган рассказал, что Париж и Вашингтон опасаются перехвата оружия НАТО русскими.

По мнению эксперта, задержки или медленные темпы поставок объяснимы. Во-первых, техника часто модифицируется перед отправкой. Во-вторых, украинцев нужно обучать использовать технику и вооружения. В-третьих, запасы оружия у западных стран истощаются, так как они поставляли много советского оружия. В-четвертых, политики переживают, что оружие НАТО может оказаться у российских военных. Они смогут его отвоевать у украинцев.

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

8 июля в Пентагоне заявили о планах поставлять вооружение Украине на месяцы и годы вперед. В числе прочего в один из пакетов помощи планируется включить системы береговой охраны.

Кроме того, предполагается, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн будет включать в себя несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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