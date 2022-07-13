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На Западе обеспокоились возможностью получения Россией оружия НАТО

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Париж и Вашингтон опасаются перехвата оружия НАТО русскими, рассказал эксперт в области безопасности Гийом Лаган в беседе с Atlantico во вторник, 12 июля.

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«Поставлять оружие украинцам — значит больше им не владеть. Например, Франция поставит 18 установок CAESAR, что составляет четверть нашей собственной оборонной мощности, поскольку у нас их 76», — рассказал он.

В статье в очередной раз рассматривается вопрос о возможном истощении Запада в поставках оружия на Украину. По мнению Лагана, задержки или медленные темпы поставок объяснимы. Во-первых, техника часто модифицируется перед отправкой. Во-вторых, украинцев нужно обучать использовать технику и вооружения. В-третьих, запасы оружия у западных стран истощаются, так как они поставляли много советского оружия. В-четвертых, политики переживают, что оружие НАТО может оказаться у российских военных. Они смогут его отвоевать у украинцев.

Лаган добавил, что западные страны испытывают трудности, потому что их запасы боеприпасов и оружия были намеренно сокращены в мирное время. Кроме того, есть менее очевидные причины вроде политических споров на тему поставок оружия, которое русские могли бы захватить. .

Задержка в предоставлении оружия Киеву может стать благоприятным фактором для российской армии, но, вероятно, вскоре последние сами столкнутся с трудностями из-за нехватки определенных компонентов иностранного производства, отметил эксперт.

К тому же, 9 июля также и газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

8 июля в Пентагоне заявили о планах поставлять вооружение Украине на месяцы и годы вперед. В числе прочего в один из пакетов помощи планируется включить системы береговой охраны.

Кроме того, предполагается, что новый пакет военной помощи США Киеву на $400 млн будет включать в себя несколько реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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