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Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

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Президент США Джо Байден утвердил пакет военной помощи Украине на $400 млн. Пентагон планирует отправить Киеву вооружения на $400 млн, передает телеканал «Известия». В поставки войдут высокоточные орудия большой дальности.

В частности, Украина получит реактивные системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение нескольких месяцев Киеву отправят зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Также в поставку войдет 1 тыс. снарядов для артиллерии калибра 155 мм. Подобные боеприпасы образца НАТО применяют при обстреле Донецка и других мирных городов. При этом в Пентагоне заявили, что следят за использованием вооружения, которое они отправляют Киеву.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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