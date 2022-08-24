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Байден объявил о выделении пакета «военной помощи» Киеву суммой $2,9 млрд

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Paige Weldon
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Президент США Джо Байден в среду, 24 августа, объявил о выделении крупного пакета «военной помощи» Украине. В администрации Белого дома пояснили, что по приблизительным подсчетам сумма достигает $2,9 млрд.

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«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов на оружие и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Байдена, эти средства помогут получить системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские системы, боеприпасы и радары.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

По состоянию на 19 августа общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил $10 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Киеву столько, сколько ему потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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