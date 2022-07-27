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«Для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести эмбарго»

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — о роли организации в будущих переговорах Москвы и Киева
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза. Об этом «Известиям» заявил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Он добавил, что Москва поднимает и будет поднимать этот вопрос в СБ ООН. Ранее в Европоле сообщили о фактах контрабанды оружия с Украины. Впрочем, Киев потребовал доказательств этих обвинений.

Между тем представитель РФ в ООН также отметил, что не видит нужды в посредничестве организации для возрождения политического диалога между Москвой и Киевом. По его словам, для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию. При этом дипломат подчеркнул, что решить продовольственный кризис без доступа на рынки российских продуктов и удобрений в полном объеме невозможно, этот вопрос взаимосвязан с разблокировкой портов соседней страны.

— 22 июля РФ, Украина, Турция и ООН заключили зерновое соглашение. Как вы считаете, приведет ли сделка по разблокировке черноморских портов и вывозу зерновых к ослаблению ограничений санкций в отношении экспорта российских продуктов и удобрений?

— Эти вопросы действительно взаимосвязаны, и переговоры по обоим подписанным в Стамбуле документам продвигались параллельно. Невозможно решить продовольственный кризис без доступа на рынки в полном объеме российских продуктов и удобрений. Роль же украинского зерна здесь сильно переоценена. Ну а истоки кризиса, как известно, не в специальной военной операции России на Украине, а в ошибочной политике и экономических просчетах западных стран.

— Возможно ли посредничество ООН и в других вопросах между Россией и Украиной? Как вы оцениваете шансы, что организация может стать площадкой для возобновления политического диалога представителей двух стран?

— Я такой нужды и перспективы не усматриваю. Для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и исходить из интересов своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с Россией опосредованно до последнего украинца. В ООН диалога с Киевом у нас нет и не было еще до начала спецоперации по причине неадекватности нынешнего украинского постпреда. Кроме того, не стоит забывать, что ряд западных членов Совбеза поставляют оружие киевскому режиму. О каком посредничестве на переговорах с их стороны может идти речь?

— 22 июля полицейская служба ЕС (Европол) заявила, что преступные группировки и беженцы контрабандой вывозят оружие с Украины. В ответ секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов сказал, что Киев ожидает доказательства этих заявлений. Обсуждается ли в ООН необходимость введения контроля за поставками оружия на Украину?

— Для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза. Понятно, что западные страны этого никогда не допустят. Вопросы же поставок оружия Украине с их стороны мы неоднократно поднимали и будем продолжать поднимать в СБ.

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