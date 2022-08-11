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МИД РФ прокомментировал выделение нового пакета военной помощи США для Украины

МИД РФ: поставки вооружения Киеву только затягивают боевые действия
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Фото: REUTERS/Lars Hagberg
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Выделение очередного пакета военной помощи США для Украины способно только продлить ведение боевых действий и никак не может урегулировать обстановку в стране. С таким заявлением 11 августа выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга.

«8 августа США объявили о выделении помощи Украине стоимостью $1 млрд. Общий объем военной помощи США Украине таким образом вырос до $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена и до $11,8 млрд с 2014 года. Такая политика только затягивает боевые действия и не способствует урегулированию ситуации», — рассказал он.

Ранее, 10 августа, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется.

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До этого, 9 августа, стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

22 июля Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн. Отмечалось, что помощь будет оказана в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона. Кроме того, США передадут Украине более 500 беспилотников Phoenix Ghost.

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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