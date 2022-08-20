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Общий объем военной помощи Украине со стороны США превысил $10 млрд

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Общий объем военной помощи Киеву, предоставленный со стороны США с начала боевых действий на Украине, превысил $10 млрд. Об этом 19 августа сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«С учетом данного пакета помощи, общий объем военной поддержки для Украины с начала работы данной администрации составил примерно $10,6 млрд», — отметил он.

Госсекретарь заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Кроме США военную поддержку Украине оказывают около 50 стран, добавил Блинкен.

Ранее в этот день Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн.

По информации высокопоставленного представителя американского министерства обороны, дополнительный пакет военной помощи будет включать 1500 противотанковые ракеты TOW и 100 системы Javelin, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Также там намерены в течение 2–3 месяцев передать ЗРК NASAMS.

До этого, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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