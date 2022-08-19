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Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на $775 млн

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Фото: Global Look Press/Samuel Corum
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Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщается на сайте Белого дома.

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«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении средств министерства обороны на сумму до $775 млн… в целях оказания помощи Украине», — говорится в документе.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета «военной помощи» на общую сумму $775 млн.

Накануне агентство Reuters сообщило, что США готовятся выделить около $800 млн дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины.

В этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина в августе получила только $589 млн вместо ожидаемых $6 млрд, и график, по которому в страну приходят деньги от зарубежных доноров, является для нее огромной проблемой.

Также в четверг заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, не афишируя при этом заранее поставку.

До этого, 17 августа, высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

Между тем начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков 16 августа заявил, что США выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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