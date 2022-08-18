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США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
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США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты

Business Insider: США тайно передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Rehder
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Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, не афишируя при этом заранее поставку. Об этом сообщил 18 августа заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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«Мы включили в поставки ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», — цитирует его Business Insider.

При этом он не уточнил, какие именно ракеты поставляются Вооруженным силам Украины.

По данным издания, речь идет о высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile).

Сведения о том, что ВСУ начали использовать эти ракеты, появились еще в начале августа. По данным издания, такую информацию начали распространять российские блогеры, которые находили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM. Вскоре Пентагон подтвердил, что HARM действительно поставлялись на Украину.

Отмечается, что применение такого вооружения может оказать только ограниченное воздействие на боевые действия, передает «Газета.ru».

Ранее в четверг зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Известиям», что ряд западных стран понял бессмысленность оказания военной помощи Украине.

Также, по мнению сенатора, Запад предрекает скорое завершение российской спецоперации по защите Донбасса победой войск РФ. Он предположил, что следующим этапом и «США поймут, что толку от обеспечения Украины современным оружием никакого».

В этот же день газета Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Киеву в июле.

Между тем накануне начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил 16 августа, что США уже выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Он отметил, что получаемое Киевом оружие разворовывается и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов.

12 августа газета The New York Times сообщила, что основная часть арсенала ВСУ по-прежнему состоит из орудий советских времен, несмотря на массовые поставки артиллерии Киеву.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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