Ряд западных стран понял бессмысленность оказания военной помощи Украине. Об этом 18 августа «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал статью газеты Politico, которая со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, написала, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Киеву в июле.

«Мне кажется, они поняли бессмысленность оказания военной помощи Украине, потому что там просто все либо уничтожается нашими войсками, либо продается, либо разрушается. При этом кредитно-покупательная способность Украины близка к нулю. Получается, эта помощь никогда не будет оплачена Украиной, все это понимают и не хотят дальше это делать», — заявил Джабаров.

Также, по мнению сенатора, Запад предрекает скорое завершение российской спецоперации по защите Донбасса победой войск РФ.

«Так что какой смысл вкладывать деньги в режим, который, по сути, сейчас уже ничего из себя не представляет и никем не управляет реально?» — задался вопросом Джабаров.

Он предположил, что следующим этапом и «США поймут, что толку от обеспечения Украины современным оружием никакого».

«Что бы они ни поставляли, все равно ничего не получается, потому что солдаты не обучены, никакой мотивации нет и, по сути, полностью коррумпированное государство», — заключил сенатор.

Между тем 10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Днем ранее стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.

13 августа полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин сообщил «Известиям», что военные Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада. Это происходит из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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