Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования. Об этом рассказал 13 августа «Известиям» полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Это всё началось не сегодня и не вчера, а наблюдается все последние несколько лет после событий 2014 года, когда Украина вдруг стала лидером по детонации боеприпасов на различных складах. Например, в Балаклее. Это еще местные жители говорили, что снаряды на самом деле украли, а выдали за то, что они якобы взорвались», — рассказал специалист.

Сейчас в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса, по словам военного обозревателя, складывается та же самая ситуация — деньги Запада «текут ручьем, а боеприпасы и снаряжения банально разворовываются».

«Среди вэсэушников есть такое понятие — «сдача в плен с приданым». Известно, что они за определенную сумму денег сдали гаубицы «Цезарь», которые сейчас изучают на заводе в Нижнем Тагиле. Они даже пытаются сбывать оружие на обычном интернет-сайте авито, причем весьма успешно. Покупатели, готовые его купить, находятся в Африке и Южной Америке», — добавил Алехин.

При отступлении солдаты ВСУ, сдавая позиции, зачастую также прихватывают с собой вооружение, причем делают это тайно, так как в армии Украины никто не ведет элементарный учет боеприпасов, говорит полковник запаса. Этим уже заинтересовались даже соответствующие лица в конгрессе США.

Кроме того, в курсе происходящего и официальный Киев, который покрывает торговлю оружием, в частности, среди боевиков националистического формирования «Кракен», которое курирует лично бывший глава МИД Украины Арсен Аваков, рассказал Алехин.

Как описала ситуацию накануне газета The Wall Street Journal, украинские власти с большим трудом находят финансы для выплаты заработной платы военным ВСУ. Причиной этому служит разрыв между расходами на оборону и сокращением налоговых поступлений.

7 августа в документальном фильме журналистов телеканала CBS сообщалось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия (около 70%) не доходит до фронта боевых действий ВСУ. Основатель и генеральный директор литовской организации Blue-Yellow Йонас Охман в интервью каналу отметил коррумпированность украинских олигархов, добавив, что в стране «целыми днями идет борьба за власть».

Как заявил 26 июля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, распространение иностранных наемников и оружия с Украины представляет опасную угрозу для стран — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Для устранения этих угроз странам СНГ нужно «актуализировать схемы взаимодействия», добавил он.

Ранее, 11 июля, участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что, согласно секретным данным, украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи оружия Запада на черном рынке. Подчеркивалось, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».