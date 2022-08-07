Большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS.

Отмечается, что большая часть оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, где союзники США и НАТО быстро переправляют его через границу. Контроль американской стороны заканчивается, когда военная помощь попадает в руки украинских чиновников.

«Все эти вещи пересекают границу, а потом что-то происходит, вроде как 30% из них достигает конечного пункта назначения», — приводятся слова основателя и генерального директора литовской организации Blue-Yellow Йонаса Охмана.

Он отметил коррумпированность украинских олигархов, добавив, что в стране «целыми днями идет борьба за власть».

Также в статье приводится мнение полковника морской пехоты США в отставке Энди Миллберна, который основал компанию Mozart Group, занимающуюся обучением украинских солдат на передовой. Он отметил недостаток организации в процессе поставок вооружения на украинскую территорию.

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности в Государственном департаменте США Бонни Дженкинс, говорится в материале, в июле также отметила необходимость контроля за поставками. Она напомнила, что передаваемые Ираку и Афганистану вооружения часто не поступали силовым структурам, оседая на полпути.

Как заявил 26 июля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, распространение иностранных наемников и оружия с Украины представляет опасную угрозу для стран – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Для устранения этих угроз странам СНГ нужно «актуализировать схемы взаимодействия», добавил он.

Ранее, 11 июля, участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что, согласно секретным данным, украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи оружия Запада на черном рынке. Подчеркивалось, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах.

До этого, в начале июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу делал заявление относительно поставок западного оружия на Украину. Глава МО РФ отмечал, что, по имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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