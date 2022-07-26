Генпрокурор России назвал распространение оружия с Украины угрозой для стран СНГ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назвал распространение иностранных наемников и оружия с Украины опасной угрозой для стран – участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов и наркотических средств», — заявил он на встрече с генпрокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Краснов отметил, что для устранения этих угроз странам СНГ нужно «актуализировать схемы взаимодействия».

21 июля американский телеканал NBC сообщил, что наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа. Отмечается, что на падение боевого духа также повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины.

В тот же день представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины.

До этого, 11 июля, участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на черном рынке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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