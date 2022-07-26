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Генпрокурор России назвал распространение оружия с Украины угрозой для стран СНГ
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Генпрокурор России назвал распространение оружия с Украины угрозой для стран СНГ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назвал распространение иностранных наемников и оружия с Украины опасной угрозой для стран – участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

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«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов и наркотических средств», — заявил он на встрече с генпрокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Краснов отметил, что для устранения этих угроз странам СНГ нужно «актуализировать схемы взаимодействия».

21 июля американский телеканал NBC сообщил, что наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа. Отмечается, что на падение боевого духа также повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины.

В тот же день представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины.

До этого, 11 июля, участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на черном рынке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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