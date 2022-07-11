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Хакер RaHDIt указал на работу разведки Украины с криминалом для перепродажи оружия

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/US Embassy In Kyiv
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Участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал 11 июля, что у их группы имеются секретные оперативные данные о том, что украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи оружия Запада на черном рынке.

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«Совершенно точно мы знаем, что украинская разведка работает и с криминальными группировками, с контрабандистами. Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе, это мы уже сказать не можем», — пояснил хакер «РИА Новости».

По его словам, не исключено, что украинские разведслужбы обеспечивают себе дополнительное финансирование. Однако представитель группы RaHDIt допускает, что заработанные деньги разведка просто «откладывает на свою пенсию», пишет «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах. Последние, по его словам, пользуются большим спросом, так как с их помощью «гораздо легче разобраться с конкурентом, который перемещается на бронированном лимузине».

Хакер также рассказал, что им удалось раздобыть оперативные сведения о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и об обстановке на фронте. Секретные данные российская группа получила благодаря друзьям RaHDIt из женской украинской хакерской группы «Берегини», где, по его словам, работают настоящие профессионалы, которые обновляют данные в режиме реального времени.

5 июля бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений.

В тот же день военный историк Никита Буранов заявил «Известиям», что вопрос попадания оружия, которое Запад поставляет Украине на черный рынок, в настоящее время стоит более остро из-за увеличения поставок Киеву. По его мнению, проблема коснется прежде всего тех стран, где существует рынок нелегального вооружения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда же подтвердил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Он отмечал, что западное оружие распространяется по Ближневосточному региону.

20 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что коррумпированные украинские чиновники продают поставляемое Киеву западное вооружение. По словам Полянского, оно все чаще появляется в сирийском Идлибе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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