Хакеры RaHDIt добыли секретные документы о действиях украинской армии

Российские хакерская группа RaHDit и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы украинской армии. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил один из хакеров группы в беседе с «РИА Новости».

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — сказал собеседник агентства.

По его словам, группа «Берегини» помогает хакерам получать информацию в режиме реального времени. Он пояснил, что группе помогают их друзья, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Также один из хакеров группы RaHDit рассказал, что потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тыс. убитыми.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что хакерская группа RaHDit распространила новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах. Документы содержат информацию о 2,5 тыс. человек. Главным образом это сведения о криминальном бэкграунде сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

До этого, 6 июля, хакеры выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить доступ к данным, группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Между тем хакер RaHDIt 8 июня рассказал, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

Все данные публикуются на сайте «Немезида», который был запущен еще в самом начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Незадолго до того, как Москва решила вмешаться, ситуация в регионе обострилась и руководство республик Донбасса было вынуждено обратиться к РФ с просьбой о помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин официально призналнезависимость ДНР и ЛНР.

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