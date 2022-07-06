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Хакеры RaHDit выложили данные 1 тыс. сотрудников разведки Украины

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Фото: depositphotos.com
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Российская хакерская группа Rahdit выложила в открытый доступ данные 1 тыс. сотрудников украинской военной разведки.

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Как отмечается в сопроводительном комментарии к публикации, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Главного управления разведки (ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Среди раскрытых разведчиков оказались представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

В комментарии хакеры предостерегли, что это первый материал в серии публикаций.

Ранее, 8 июня, хакер RaHDIt сообщил на условиях анонимности, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

До этого, 2 июня, российский хакер из группы RaHDIt рассказал, как группа единомышленников из России объединилась после начала спецоперации по защите Донбасса и нашла на сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) документы, которые свидетельствуют о проведении ими психологических операций.

Накануне эта группа хакеров обнародовала персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе фотографии, адреса и номера телефонов. Отмечается, что RaHDIt с начала спецоперации по защите Донбасса ведет информационный ресурс «Немезида», где и была выложена информация.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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