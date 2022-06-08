Хакер RaHDIt заявил о разногласиях между офисом Зеленского и военными
Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. Об этом в среду, 8 июня, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.
«Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то, с точки зрения военной целесообразности, отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.
«Но украинские чиновники и высокопоставленные военные это тщательно скрывают», — указал хакер.
Также он напомнил об окружении радикальной националистической группировки «Азов» (против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела) и подразделений морской пехоты, Национальной гвардии в Мариуполе.
«Но было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь — это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», – сказал хакер.
Кроме того, он подчеркнул, что некоторые военнослужащие отступают, когда осознают военную целесообразность.
Как отметил участник RaHDIt, у украинских военных и офиса Зеленского разные точки зрения на «проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска».
Военные убеждены, что необходимо отступить и «выровнять фронт», однако политическое руководство с ними не согласно. По их мнению, это может негативно повлиять на моральный дух в стране.
Ранее, 2 июня, российский хакер из группы RaHDIt рассказал, как группа единомышленников из России объединилась после начала спецоперации по защите Донбасса и нашла на сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) документы, которые свидетельствуют о проведении ими психологических операций.
В этот же день хакер RaHDIt заявил, что Киев не называет реальную цифру потерь украинской армии из-за боязни паники среди населения и военных.
Накануне эта группа хакеров обнародовала персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе фотографии, адреса и номера телефонов. Отмечается, что RaHDIt с начала спецоперации по защите Донбасса ведет информационный ресурс «Немезида», где и была выложена информация.
Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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