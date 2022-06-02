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Хакер назвал панику причиной сокрытия Киевом реальных военных потерь

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Фото: REUTERS/Serhii Hudak
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Киев не называет реальную цифру потерь украинской армии из-за боязни паники среди населения и военных. Об этом 2 июня заявил хакер RaHDIt, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы его страны (ВСУ) ежедневно теряют от 60 до 100 человек убитыми и около 500 ранеными.

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«Это больше игра на внутреннюю аудиторию, на самих украинцев. Они сами же признали, что многие вещи они не говорили, чтобы не допустить паники, какие-то вещи они не говорят, чтобы соблюдать секретность. Как мы уже понимаем, во многих вещах они просто врут, устраивают инсценировки, что-то засекречивают», — цитирует хакера «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что оглашение Киевом конкретных цифр потерь в боях, например в операции под Мариуполем, если они назовут, что в сутки потеряли несколько тысяч человек, это будет очень сильный удар по общественному мнению на Украине.

«Поэтому они и ведут себя таким образом, и какие-то радужные перспективы рисуют, и отсюда же у них разговоры о том, что победа близка, нам чуть-чуть осталось совсем вот буквально — и враг будет разбит. Это не соответствует действительности. Как мы с вами видим после всех заявлений офиса президента Украины, самого Зеленского, все становится для них только хуже, хуже и хуже», — добавил RaHDIt.

Ранее в этот день он также заявил, что российские и украинские хакеры располагают информацией, что спецоперация Москвы по защите Донбасса предотвратила нападение Киева на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также на Крым.

О том, что Украина теряет 60–100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными, Зеленский сказал накануне. Он назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой.

Ранее, 27 мая, пленный военнослужащий ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести.

До этого, 18 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны на тот момент составляли 23 367 человек.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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