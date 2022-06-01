Зеленский раскрыл ежедневные потери среди украинских боевиков

Украина ежедневно теряет 60-100 человек убитыми среди украинских боевиков. Об этом в среду, 1 июня, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — так он прокомментировал ситуацию в Донбассе в беседе с телеканалом Newsmax.

27 мая пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести.

18 апреля Министерство обороны РФ опубликовало данные о потерях ВСУ, Нацгвардии Украины, а также наемников и боевиков на службе у киевских властей. На конец апреля общее число безвозвратных потерь Украины составило более 23 тыс человек.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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