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Хакеры заявили о предотвращении нападения Киева на Донбасс из-за спецоперации РФ

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Markiian Lyseiko
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Российские и украинские хакеры располагают информацией, что спецоперация Москвы по защите Донбасса предотвратила нападение Киева на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Крым. Об этом 2 июня заявил хакер RaHDIt.

«Опять же вернусь к нашим друзьям из хакерской группы «Берегини», которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — цитирует его «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, накануне начала спецоперации в начале февраля поступили сведения, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, который находится в Броварах под Киевом, были переданы три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.

«Понятно, что центру, который занимается психологическими операциями в Киевской области, такие мобильные комплексы, очень странно, что передали. Соответственно, они готовились», — заверил хакер.

Он также утверждает, что имеются документы, свидетельствующие о том, сколько оружия передавалось украинским войскам западными странами.

«И сейчас мы видим в ходе военной операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», — пришел к выводу RaHDIt.

Ранее, 16 марта, президент РФ Владимир Путин сказал, что наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени, а действия Вооруженных сил РФ сорвали его планы.

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