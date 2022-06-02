Хакер RaHDIt рассказал о наркоманах и игроманах в рядах СБУ

Российский хакер из группы RaHDIt в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о том, как группа единомышленников из России объединилась после начала специальной военной операции по защите Донбасса и нашла на сотрудников СБУ документы, которые свидетельствуют о проведении ими психологических операций.

Он рассказал, что они начали собирать информацию после участившихся атак украинцев на объекты российской IT-инфраструктуры в начале спецоперации по защите Донбасса.

«Мы получили данные сотрудников СБУ. У нас есть данные на 700 человек, которые мы уже обработали и в которых мы уверены. Потихоньку мы дальше смотрим и обрабатываем людей», — рассказал хакер.

Кроме того, RaHDIt подружились с одной из украинских хакерских группировок «Берегини», которая также смогла получить множество интересных данных.

Хакер подчеркнул, что документы, которые удалось достать, свидетельствуют о том, что несколько лет украинские спецслужбы проводили психологические операции, в том числе на территории России.

«Они добыли очень большой объем информации по деятельности сил специальной операции Украины, по деятельности украинских центров информационно-психологических операций, в том числе и на территории Российской Федерации», — сказал он.

Также он отметил, что последние восемь лет сотрудники СБУ проходили хорошую подготовку в западных странах.

Кроме того, он уточнил, что в ходе проверки информации о сотрудниках СБУ выяснились интересные факты. Многие из них попали на службу в обход законодательства, некоторые являются наркоманами и игроманами.

«Мы выяснили, что ряд сотрудников были осуждены и после судимости приняты на службу. Некоторые сотрудники задерживались с наркотическими веществами, откровенные наркоманы были, заядлые игроки», — отметил он.

И добавил, что некоторые сотрудники «попадались с нетрадиционными, скажем, ценностями».

Накануне эта группа хакеров обнародовала персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе фотографии, адреса и номера телефонов. Отмечается, что RaHDIt с начала спецоперации по защите Донбасса ведет информационный ресурс «Немезида», где и была выложена информация.

31 мая замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обнаружении в республике материалов о слежке за иностранными дипломатами и попытках их вербовки. Они находились среди документов, оставленных сбежавшими сотрудниками Службы безопасности Украины. В частности, по его словам, речь идет о двух дипломатах Германии: работник посольства Германии на Украине и представитель трехсторонней контактной группы в нормандском формате, советник по экономике. Он уточнил, что таких материалов много и по другим дипломатам.

Ранее, 24 мая, завербованный СБУ мужчина рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Леониду Китрарю, как украинские спецслужбы воспользовались им для получения сведений о военных РФ, а затем бросили. В этот же день стало известно, что украинские спецслужбы использовали Telegram для наводки ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Для этого они организовывали в мессенджере закрытые чаты, создавая «шпионскую сеть».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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