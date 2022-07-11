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Хакер RaHDIt заявил о потере ВСУ минимум 50 тыс. солдат убитыми

Хакер RaHDIt: потери ВСУ составляют не менее 50 тыс. убитыми
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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тыс. убитыми. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил один из хакеров группы RaHDit в беседе с «РИА Новости».

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«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, стало известно, что российская хакерская группа RaHDit и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы украинской армии.

Уточняется, что группа «Берегини» помогает хакерам получать информацию в режиме реального времени. Собеседник агентства пояснил, что группе помогают их друзья, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее, 8 июля, сообщалось, что хакерская группа RaHDit распространила новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах. Документы содержат информацию о 2,5 тыс. человек. Главным образом это сведения о криминальном бэкграунде сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

До этого, 6 июля, хакеры выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить доступ к данным, группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

Между тем хакер RaHDIt 8 июня рассказал, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

Все данные публикуются на сайте «Немезида», который был запущен еще в самом начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Незадолго до того, как Москва решила вмешаться, ситуация в регионе обострилась и руководство республик Донбасса было вынуждено обратиться к РФ с просьбой о помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР.

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