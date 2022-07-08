Хакеры RaHDit выложили данные еще 2,5 тыс сотрудников разведки Украины

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») в пятницу, 8 июля, распространила новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах.

Документы содержат информацию о 2,5 тыс. человек. Главным образом это сведения о криминальном бэкграунде сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

При этом участники группы заявили «РИА Новости», что не будут публиковать информацию о несовершеннолетних родственниках украинских разведчиков.

Ранее, 6 июля, хакеры выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить доступ к данным группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

1 тыс. служащих оказались раскрыты, в том числе представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране, кураторы военной разведки, инструкторы по диверсионному делу и представители спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

Отмечается, что сведения о лицах, контактирующих с украинской разведкой, были переданы в правоохранительные органы.

Ранее, 8 июня, хакер RaHDIt сообщил на условиях анонимности, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

Все данные публикуются на сайте «Немезида», который был запущен еще в самом начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Незадолго до того, как Москва решила вмешаться, ситуация в регионе обострилась и руководство республик Донбасса было вынуждено обратиться к РФ с просьбой о помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».