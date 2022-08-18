Шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. Об этом 17 августа сообщила газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что Киев впервые после начала спецоперации России по защите населения Донбасса столкнулся с отказом в военной поддержке со стороны Европы.

«Несмотря на то что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — приводятся в статье слова главы группы Ukraine Support Tracker, отслеживающей поддержку Украине, Кристофа Требеша.

Он уточнил, что данные организации показывают, что уже с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

Требеш добавил, что на прошлой неделе западные союзники встретились и договорились помочь Украине €1,5 млрд, однако эта сумма крошечная по сравнению «с тем, что было поднято на предыдущих конференциях».

Между тем накануне начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США уже выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Он отметил, что получаемое Киевом оружие разворовывается и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов.

В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой. Он указал, что его европейские коллеги перестали интересоваться, что «еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время».

Как заявил 15 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин, Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза. Страна, уточнил он, потеряла свою финансовую независимость.

Двумя днями ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин сообщил «Известиям», что военные ВСУ сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада. Это происходит из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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