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Сюжет:

Глава МИД Украины уличил Запад в желании увидеть крах страны

Кулеба: западные страны ждут, когда Украина сдастся и все проблемы решатся сами собой
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Zahn
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут, когда Украина сдастся, чтобы все проблемы решились сами собой.

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«Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время», — заявил 15 августа Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору), опубликованном на YouTube.

Министр добавил, что у него складывается ощущение, будто ряд европейских стран ждет, когда Украина рухнет и проблема исчезнет.

Ранее, в июле, Кулеба заявил о намерении ВСУ вернуть контроль над утраченными землями. По словам министра, возвращение «полного суверенитета» — главная цель Киева.

Он добавил, что сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании и намерена продолжать боевые действия. Любые территориальные уступки в пользу Москвы Кулеба исключил.

В июне Кулеба заявлял, что при отсутствии поставок западного оружия Украина будет воевать лопатами. Он развеял надежды Запада, будто без военной помощи Киев охотнее пойдет на уступки.

В том же месяце глава украинского МИДа в статье для журнала Foreign Affairs охарактеризовал призывы к компромиссу как побочный продукт растущей усталости. Он подчеркнул, что Украина не пожертвует своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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