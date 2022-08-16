США выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд. Об этом 16 августа заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

«Бесконтрольная накачка киевского режима оружием — на эти цели администрация Байдена уже выделила $4 млрд и планирует еще $4,5 млрд — повышает риски его попадания в руки международных террористов», — заявил он на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Костюкова, получаемое Украиной оружие разворовывается и оказывается на черном рынке, где может попасть в руки террористов. Он отметил, что особую опасность представляет распространение переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Накануне стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.

22 июля Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн. Отмечалось, что помощь будет оказана в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона. Кроме того, США передадут Украине более 500 беспилотников Phoenix Ghost.

До этого, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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