В Госдуме заявили о недееспособности Киева без помощи США и ЕС

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами без помощи со стороны США и Евросоюза.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — $5 млрд. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — написал он 15 августа в Telegram.

12 августа международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с договоренностью Киева об отсрочке платежей по внешнему долгу страны до 2024 года. Они присвоили рейтинги «ограниченный дефолт» и «выборочный дефолт».

10 августа стало известно, что Украина получила отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций на сумму $19,6 млрд, согласились подождать выплат купона и основного долга до 2024 года.

Отмечалось, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны наличные деньги для всего — от выплаты пенсий до участия в вооруженном конфликте. Последняя мера наряду с другими предложенными кредиторам может сэкономить государству $5,8 млрд.

22 июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

В апреле Международный валютный фонд заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Речь шла в целом о дефиците сектора публичных финансов, который включает местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании.