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NYT рассказала об используемом ВСУ оружии

NYT рассказала об использовании ВСУ советских пушек вместо артиллерии НАТО
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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Основная часть арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему состоит из орудий советских времен, несмотря на массовые поставки Киеву артиллерии НАТО. Об этом 11 августа заявил журналист The New York Times Эндрю Крамер, побывавший на позиции 58-й бригады украинской армии в Бахмуте Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«Предоставленное американцами оружие дальнего действия, такое как гаубица M777, и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, расширило возможности украинской армии, но основная часть арсенала по-прежнему состоит из орудий советских времен», — говорится в материале.

По словам Крамера, украинские боевики жестко экономят истощающиеся боеприпасы, из каждой пушки выпускают не более 20 снарядов в день. Он отметил, что военные ВСУ довольны работой советских гаубиц Д-20.

Журналист также рассказал, что украинские военнослужащие прячут свои базы в жилых квартирах и подставляют население под огонь.

Ранее, 10 августа, артиллеристы расчета РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР заявили, что боевикам ВСУ в Авдеевском укрепрайоне не хватает снарядов для продолжения боев.

6 августа член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Бойберт выразила мнение, что большая часть военной помощи Украине является мошенничеством. Похожее мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, судьба Украины никогда не волновала США.

Ранее, 4 августа, в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS говорилось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий ВСУ.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей и обратились за помощью к Москве.

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