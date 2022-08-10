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В Народной милиции ДНР заявили о нехватке боеприпасов у ВСУ в Авдеевке

В Народной милиции ДНР заявили, что военным ВСУ в Авдеевке не хватает снарядов
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинским боевикам в Авдеевском укрепрайоне не хватает снарядов для продолжения боев. Об этом в среду, 10 августа, заявили артиллеристы расчёта РСЗО «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В данный момент они (украинские военнослужащие. — Ред.) меньше применяют свои боекомплекты, скорее всего, у них проблемы идут с поставками. <...> Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10», — рассказал боец бригады с позывным «Умник» в комментарии «РИА Новости».

Он уточнил, что обычно бойцы ВСУ применяют одну и ту же тактику и используют большие калибры — 152, 155 миллиметров, а также применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», с помощью которых разбрасывают противопехотные мины «Лепесток» (запрещены конвенцией ООН. — Ред.). По его словам, сейчас боевики находятся в полукольце и «у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось».

Накануне военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал о работе артиллерии первого корпуса Народной милиции ДНР по позициям украинских боевиков в Авдеевке. Он отметил, что обстановка остается очень напряженной, артиллерийский расчет пытается выдавливать боевиков, выпуская снаряды по противнику. Также он показал первый пристрелочный выстрел.

Ранее, 4 августа, начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил об отходе украинских военных из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки. После массированного удара российской артиллерии подразделения ВСУ перешли к обороне на восток Кодемы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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