Большая часть военной помощи Украине является мошенничеством. Об этом 6 августа заявила член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Бойберт.

«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала она в Twitter.

Похожее мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, судьба Украины никогда не волновала США.

«Этот [документальный] фильм [CBS] — одна из причин, почему я голосовала против. Речь никогда не шла об украинском народе», — заявила политик.

Ранее, 4 августа, в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS говорилось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечалось, что большая часть оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, где союзники США и НАТО быстро переправляют его через границу. Контроль американской стороны заканчивается, когда военная помощь попадает в руки украинских чиновников.

Как заявил 26 июля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, распространение иностранных наемников и оружия с Украины представляет опасную угрозу для стран – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Для устранения этих угроз странам СНГ нужно «актуализировать схемы взаимодействия», добавил он.

Ранее, 11 июля, участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что, согласно секретным данным, украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи оружия Запада на черном рынке. Подчеркивалось, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах.

До этого, в начале июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу делал заявление относительно поставок западного оружия на Украину. Глава МО РФ отмечал, что, по имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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